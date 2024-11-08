Молодежь полюбила курорты Кавминвод в 2024 году

В 2024 году более половины туристов, посетивших курорты Кавминвод, находятся в возрасте от 18 до 44 лет, что говорит о популярности региона среди молодежи, рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что статистика свидетельствует о правильной работе мер, предпринятых местными властями, по привлечению молодых людей в регион.
Владимир Владимиров также отметил общий рост туристического потока в Ставропольский край.
"Всего за прошлый год в крае побывали 9,1 миллиона гостей. Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее. Особенно «горячими» стали летний период и канун Нового года"
- Владимир Владимиров
Кроме того, летом 2024 года регион посетило 2,8 млн человек, что на 145 тыс человек больше показателей предыдущего года. Глава Ставрополья уверен, что в 2025 году регион только увеличит поток путешественников.