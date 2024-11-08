Молодежь полюбила курорты Кавминвод в 2024 году

Курорты Кавказских Минеральных Вод стали популярнее у молодежи. По данным главы Ставрополья, более половины туристов – люди от 18 до 44 лет. Всего за 2024 год в регионе побывало 9,1 млн путешественников.

В 2024 году более половины туристов, посетивших курорты Кавминвод, находятся в возрасте от 18 до 44 лет, что говорит о популярности региона среди молодежи, рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что статистика свидетельствует о правильной работе мер, предпринятых местными властями, по привлечению молодых людей в регион.

Владимир Владимиров также отметил общий рост туристического потока в Ставропольский край.

"Всего за прошлый год в крае побывали 9,1 миллиона гостей. Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее. Особенно «горячими» стали летний период и канун Нового года"

- Владимир Владимиров

Кроме того, летом 2024 года регион посетило 2,8 млн человек, что на 145 тыс человек больше показателей предыдущего года. Глава Ставрополья уверен, что в 2025 году регион только увеличит поток путешественников.