Три курорта Кавминвод попали в туристический рейтинг

Туроператоры назвали самые востребованные курорты России для продолжительного отдыха поздней осенью. В первую десятку попали три города Ставропольского края.

В десятку самых востребованных мест для длительного отдыха в ноябре забрались три города-курорта Кавказских Минеральных Вод. Ими стали Ессентуки, Железноводск и Пятигорск, рассказали в Минтуризма Ставрополья.

«На третьем месте расположились Ессентуки, где средняя длительность пребывания составляет 7 ночей. Железноводск занял четвертое место, а Пятигорск — восьмое, с продолжительностью отдыха в 7 и 6 ночей соответственно»

- министерство туризма Ставропольского края

С начала 2024 года по сентябрь Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов. Отчасти это случилось благодаря нацпроекту в сфере туризма, способствующему развитию инфраструктуры для путешественников, передали местные власти.

Ставрополье издавна считается местом, где можно подлечиться, подчеркнул руководитель ведомства Андрей Толбатов. В регион приезжали даже в царское время с надеждой восстановить здоровье. С тех пор прошло достаточно времени, однако санаторно-курортный отдых все еще популярен.