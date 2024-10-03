Вестник Кавказа

Три курорта Кавминвод попали в туристический рейтинг

Источник минеральных вод
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Туроператоры назвали самые востребованные курорты России для продолжительного отдыха поздней осенью. В первую десятку попали три города Ставропольского края.

В десятку самых востребованных мест для длительного отдыха в ноябре забрались три города-курорта Кавказских Минеральных Вод. Ими стали Ессентуки, Железноводск и Пятигорск, рассказали в Минтуризма Ставрополья.

«На третьем месте расположились Ессентуки, где средняя длительность пребывания составляет 7 ночей. Железноводск занял четвертое место, а Пятигорск — восьмое, с продолжительностью отдыха в 7 и 6 ночей соответственно»

- министерство туризма Ставропольского края

С начала 2024 года по сентябрь Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов. Отчасти это случилось благодаря нацпроекту в сфере туризма, способствующему развитию инфраструктуры для путешественников, передали местные власти.

Ставрополье издавна считается местом, где можно подлечиться, подчеркнул руководитель ведомства Андрей Толбатов. В регион приезжали даже в царское время с надеждой восстановить здоровье. С тех пор прошло достаточно времени, однако санаторно-курортный отдых все еще популярен.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Птичий грипп обнаружили на Ставрополье

Птичий грипп обнаружили на Ставрополье

Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

В Минводах почти готов новый терминал аэропорта

В Минводах почти готов новый терминал аэропорта

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

Из горящего в Пятигорске дома вытащили 26 человек

Из горящего в Пятигорске дома вытащили 26 человек

Две ярмарки выходного дня порадуют жителей Ставрополя

Две ярмарки выходного дня порадуют жителей Ставрополя

В Минводах отремонтируют стадион &quot;Локомотив&quot;

В Минводах отремонтируют стадион "Локомотив"

Прерванное из-за крупной аварии водоснабжение восстановлено на Ставрополье

Прерванное из-за крупной аварии водоснабжение восстановлено на Ставрополье

Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

На Ставрополье рассказали о ситуации с вирусом Коксаки

На Ставрополье рассказали о ситуации с вирусом Коксаки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы