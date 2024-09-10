В Кавминводах обсудят новые возможности Северного Кавказа

Международный форум «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» пройдет 4-5 октября в Пятигорске и Железноводске. Основные темы форума – индустрия гостеприимства, гуманитарное сотрудничество со странами Ближнего Востока, Африки и Азии, выход на внешние рынки.

В Пятигорске и Железноводске в пятницу открывается международный форум, посвященный развитию республик СКФО. Сюда съедутся делегации из двух десятков стран. Ожидаются представители власти, бизнеса и науки.

Мероприятие дает возможность участникам обмениваться опытом и налаживать деловые контакты. Это важно для создания сети партнерств, которая может привести к новым инвестициям и рабочим местам региону, что в свою очередь способствует его развитию.

«Ежегодный форум, проводимый Северо-Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС, - это пространство для обсуждения возможностей использования конкурентного потенциала северокавказских регионов для интеграции в мировую систему. Темы форума затрагивают основные вопросы, имеющие приоритетное значение для России и Северного Кавказа»

– член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов

На разных площадках форума будут обсуждаться

Туризм. Обсуждение вопросов, связанных с развитием туризма, станет центральной частью форума. Растущая популярность региона как туристического направления открывает возможности для инвестиций в инфраструктуру.

Гуманитарное сотрудничество со странами Ближнего Востока, а также Африки и Азии. Изменение геополитической ситуации требует от России активного сотрудничества с другими странами, что ставит вопросы гуманитарного характера в число приоритетов.

Экономические вопросы. Форум предоставит платформу для обсуждения методов и стратегий, которые могут быть использованы для укрепления позиций северо-кавказских компаний на международной арене.