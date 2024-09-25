Домбай примет туристический форум

В Домбае пройдет туристический форум. Его участники смогут обсудить вопросы развития туризма. Кроме того, для них проведут серию мастер-классов и показ национальных костюмов.

Курортный поселок Домбай стал популярным местом для туристов, привлекающим как любителей горнолыжного спорта, так и поклонников экотуризма. 5 октября 2023 года здесь пройдет туристический форум, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития туризма в регионе. Участники форума смогут обменяться опытом, а также познакомиться с культурными аспектами данной уникальной природы.

«Участников форума ждут выступления экспертов по развитию туризма, мастер-классы по живописи и стрельбе из лука, кинопоказ, чеканка монет, выставки картин и нейросетевых работ»

– правительство Карачаево-Черкесии

Основные темы встреч будут сосредоточены на экологической устойчивости, культурной идентичности и инновациях в туристической индустрии. С каждым годом число туристов, приезжающих в Домбай, увеличивается, и важно понимать, каким образом можно сохранить природное наследие, не теряя при этом экономического потенциала.

Эксперты и представители власти на форуме смогут представить свои идеи о том, как сделать туризм более устойчивым. Одной из задач станет выработка рекомендаций по сохранению уникальной природы региона при одновременном увеличении притока туристов.

Мастер-классы, проводимые в рамках форума, станут одной из ключевых составляющих программы. Участники получат возможность углубиться в различные аспекты туристической деятельности, начиная от принципов маркетинга и заканчивая особенностями работы с клиентами. Эксперты в области туризма делятся своими наработками, что позволит начинающим предпринимателям избежать распространенных ошибок.