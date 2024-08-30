Вестник Кавказа

Курорт Домбай обрел мастер-план в Карачаево-Черкесии

Курорт Домбай обрел мастер-план в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитие курорта Домбай в КЧР отныне будет вестись в соответствии с единой концепцией, что позволит обеспечить его архитектурное единообразие и цельность облика, – специалисты разработали для него мастер-план.

Существовавший еще во времена СССР курорт Домбай будет развиваться в русле единой концепции, заложенный в созданный только что мастер-план, рассказали в пресс-службе правительства Карачаево-Черкесии.

В заявлении кабмина подчеркивается, что руководство республики стремится преобразить облик Домбая и преследует цель его развития.

"В целях приведения территории курорта в единый архитектурный стиль и его комплексного развития разработан мастер-план"

– пресс-служба

Концепция развития Домбая предусматривает обустройство набережной. В дополнение к зиплайну планируется также открыть веревочный парк. Еще одной перспективной туристической локацией станет музей гор и альпинизма. Привлечет новых гостей также сеть променадов, которую предполагается проложить в рамках мастер-плана.

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