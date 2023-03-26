"Галатасарай" арендовал чемпиона Европы

Нападающий сборной Испании Альваро Мората арендован турецким "Галатасараем". Клуб из Стамбула также получил право выкупа футболиста летом.

Игрок сборной Испании и чемпион Европы Альваро Мората пополнил состав турецкого "Галатасарая". С "Миланом" заключено соглашение об аренде форварда, передает пресс-служба турецкого гранда.

Сообщается, что стороны договорились об аренде до конца сезона, клуб из Стамбула также будет иметь возможность выкупить игрока в летний трансферный период.

Мората имеет опыт выступления за сильнейшие клубы Европы. Ранее он играл за "Реал Мадрид", "Ювентус", "Атлетико Мадрид", "Челси". 32-летний игрок также стал чемпионом Европы в составе сборной Испании на европейском первенстве сборных в 2024 году.