Вестник Кавказа

"Галатасарай" арендовал чемпиона Европы

"Галатасарай" арендовал чемпиона Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нападающий сборной Испании Альваро Мората арендован турецким "Галатасараем". Клуб из Стамбула также получил право выкупа футболиста летом.

Игрок сборной Испании и чемпион Европы Альваро Мората пополнил состав турецкого "Галатасарая". С "Миланом" заключено соглашение об аренде форварда, передает пресс-служба турецкого гранда. 

Сообщается, что стороны договорились об аренде до конца сезона, клуб из Стамбула также будет иметь возможность выкупить игрока в летний трансферный период. 

Мората имеет опыт выступления за сильнейшие клубы Европы. Ранее он играл за "Реал Мадрид", "Ювентус", "Атлетико Мадрид", "Челси". 32-летний игрок также стал чемпионом Европы в составе сборной Испании на европейском первенстве сборных в 2024 году.

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