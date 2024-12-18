Вестник Кавказа

Микаутадзе может перейти в турецкий "Галатасарай" зимой

Микаутадзе может перейти в турецкий "Галатасарай" зимой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нападающий "Лиона" и игрок сборной Грузии Жорж Микаутадзе может перейти в турецкий "Галатасарай". Турецкий гранд уже сделал предложение на 17 млн евро.

Гранд турецкого футбола "Галатасарай" намерен усилиться перспективным грузинским нападающим "Лиона" Жоржем Микаутадзе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители турецкого клуба уже сделали официальное предложение о трансфере. 

Сообщается, что стамбульский гранд намерен предложить за 24-летнего грузина 17 млн евро и бонусы за успешную игру. Однако за такую сумму лионцы отпускать своего бомбардира не намерены, рассчитывая выручить больше на фоне финансового кризиса. 

Не исключено, что турецкий клуб сделает еще одно предложение, которое устроит французов. Позиция самого игрока по вопросу смены чемпионата неизвестна. 

Отметим, что Жорж Микаутадзе является одним из главных талантов нового грузинского поколения футболистов. Грузин стал одним из лучших нападающих прошедшего в этом году чемпионата Европы, отметившись тремя мячами.

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