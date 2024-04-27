Вестник Кавказа

Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии побила рекорд

Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии побила рекорд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трансферная стоимость игроков сборной Грузии достигла рекордного значения. "Крестоносцы" стоят теперь суммарно почти 200 млн евро.

Футболисты сборной Грузии теперь суммарно оцениваются на трансферном рынке в почти 200 млн евро. Это стало рекордом в истории сборной страны. 

Согласно новой оценке, стоимость звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии выросла до 85 млн евро, атакующий полузащитник "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили прибавил в цене 3 млн евро, теперь его стоимость составляет 8 млн евро, грузинский форвард "Интер Майами" Саба Лобжанидзе теперь стоит 4 млн евро. 

Значительно выросла стоимость на трансферном рынке у игрока обороны "Эмполи" Сабы Гогличидзе. Успешная игра за итальянский клуб обеспечила ему рост стоимости до 8 млн евро. 

Отметим, что состав сборной России оценивается экспертами в 158 млн евро.

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