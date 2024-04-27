Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии побила рекорд

Трансферная стоимость игроков сборной Грузии достигла рекордного значения. "Крестоносцы" стоят теперь суммарно почти 200 млн евро.

Футболисты сборной Грузии теперь суммарно оцениваются на трансферном рынке в почти 200 млн евро. Это стало рекордом в истории сборной страны.

Согласно новой оценке, стоимость звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии выросла до 85 млн евро, атакующий полузащитник "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили прибавил в цене 3 млн евро, теперь его стоимость составляет 8 млн евро, грузинский форвард "Интер Майами" Саба Лобжанидзе теперь стоит 4 млн евро.

Значительно выросла стоимость на трансферном рынке у игрока обороны "Эмполи" Сабы Гогличидзе. Успешная игра за итальянский клуб обеспечила ему рост стоимости до 8 млн евро.

Отметим, что состав сборной России оценивается экспертами в 158 млн евро.