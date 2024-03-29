Сборная Грузии по футболу получит премии от Фонда Иванишвили за успехи на Евро

Сборная Грузии пробилась на Евро месяц назад, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Греции. Для грузинской команды турнир в Германии станет в истории чемпионатом Европы, в котором она примет участие.

Благотворительный фонд основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили выдаст премии футболистам и тренерскому штабу сборной Грузии в случае успешного выступления на предстоящем чемпионате Европы. Об этом сообщили в самом фонде.

В качестве награды игроки и тренеры получат "Карту" 30 млн лари (свыше $11 млн). Для этого грузинской национальной команде надо будет выйти из группы F, куда вместе с ней также попали сборные Португалии, Турции и Чехии.

Кроме того, в фонде пообещали, что за каждую последующую победу сборная будет получать еще по 30 млн лари.

Выход на Евро

В конце марта сборная Грузии пробилась на Евро, переиграв в плей-офф за выход на чемпионат Европы сначала сборную Люксембурга, а затем сборную Греции. После этого исторического события премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пообещал наградить сборную орденом Чести. По случаю победы в стране также намерены выпустить коллекционные монеты.