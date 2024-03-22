Вестник Кавказа

Тренер сборной Грузии по футболу решил остаться на своем посту

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль
© Фото: страница сборной Грузии по футболу в социальных сетях
Наставник сборной Грузии опроверг слухи о своем уходе. Под его руководством национальная команда впервые в истории пробилась на Евро.

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль опроверг появившуюся в прессе информацию о своем возможном уходе.

После выхода в финальную часть чемпионата Европы французский наставник подчеркнул, что продолжит работать с командой.

"Многие думали, что мне следует уйти с поста главного тренера, я сейчас даже не думаю об уходе, потому что я попал в окружение хороших людей, страны и профессионалов, я рад здесь работать"

– Вилли Саньоль

Плей-офф отбора на Евро

В первом раунде квалификации сборная Грузии уверенно переиграла команду Люксембурга со счетом 2:0. Далее ее соперником стала сборная Греции. Основного времени матча и дополнительных 30 минут не хватило командам, чтобы определить победителя, грузины одолели соперника лишь в серии пенальти.

Обыграв греческую команду, Грузия впервые в истории пробилась на континентальное первенство. Ее соперниками в группе F будут сборные Португалии, Турции и Чехии.

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