Квалификация Евро-2024: Грузия переиграла Люксембург

Грузинская сборная обыграла команду Люксембурга в отборе на Евро-2024. Главной звездой матча стал форвард хозяев Буду Зивзивадзе, записавший на свой счет два мяча.

Сборная Грузии по футболу оказалась сильнее национальной команды Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Встреча проходила в Тбилиси и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:0. Оба мяча в составе грузинской сборной записал на свой счет нападающий Буду Зивзивадзе (40-я и 63-я минуты).

Отметим, что на 56-й минуте Люксембург остался вдесятером – с поля был удален защитник Максим Шано.

В следующем матче квалификации сборная Грузии сыграет с победителем противостояния Греция – Казахстан.