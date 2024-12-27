Спрос на отдых в Египте резко вырос среди россиян

В России фиксируется рост спроса на отдых в Египте. Туроператоры сообщают о том, что бронировать Египет россияне стали в 2-6 раза чаще, чем в прошлом году.

Российские туристы снова заинтересовались Египтом - спрос на отдых на весну и начало лета вырос в несколько раз, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Спрос на путевки в Египет у оператора FUN&SUN увеличился в 6 раз с прошлого года, в Слетать.ру" - в 4,4 раза, в "Интуристе" - в 2,5 раза. Туристы активно бронируют туры на египетские курорты на апрель-июнь.

Туроператоры называют ближневосточное перемирие фактором, который подстегнул туристов к выбору Египта. Плюсом является то, что на курортах страны имеется достаточно качественных отелей, которые любят россияне. Ценовую политику египетских отельеров в российской туротрасли оценивают как разумную. Также Египет востребован на конец весны - начало лета, когда в Турции еще холодно для пляжного отдыха.