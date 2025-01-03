Названы альтернативные Турции направления для летнего отдыха

Турция остается главным выездным направлением для россиян. Где еще можно отдохнуть на море летом по системе "все включено"? В АТОР назвали варианты.

Летом 2025 года россияне могут отправиться на семейный отдых на море с системой "все включено" не только в Турцию, альтернативные направления назвали в АТОР.

Турция – главное направление для отдыха летом, уже сейчас 40% всех бронирований на лето приходятся на эту страну, российские туроператоры ждут увеличения спроса. При этом семейный отдых с "все включено" можно найти и в других странах.

"Именно Турция считается самой привлекательной страной для отдыха с детьми. Это связано и со сравнительно недолгим перелетом, с разнообразной анимационной программой… И именно к турецким стандартам стремятся и другие направления и гостиницы предлагая семейный отдых"

– туроператор Anex

На море с детьми в формате "турецкого" отдыха можно отправиться также в Египет, Эмираты, Краснодарский край, Таиланд, Мальдивы, Китай. В Европе семейных туристов могут заинтересовать Греция, Кипр, Италия.