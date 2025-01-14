Вестник Кавказа

Ставрополье будет обрабатывать поля адаптированными удобрениями

Ставрополье будет обрабатывать поля адаптированными удобрениями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ученые Северо-Кавказского федерального университета создали удобрения, специально адаптированные под условия Ставропольского края – они оптимизировали состав добавок и повысили их эффективность.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) завершили разработку удобрений, адаптировав их под условия полей Ставропольского края. Они стали гораздо более эффективными, сообщили в пресс-службе вуза.

"Водородный показатель (рН), влажность, органическое вещество, содержание фосфора и калия и физиологических групп микроорганизмов почвы, участвующих в различных процессах, - все это изучили ученые СКФУ для того, чтобы улучшить показатели сельскохозяйственных культур, произрастающих на территории Ставропольского края"

- пресс-служба СКФУ

Разработку нового состава прикормки специально для почвы края провела группа исследователей Института перспективной инженерии вуза. Они ввели в состав микроудобрений селен и новую, хелатную (соединение минерала с аминокислотой, которое не требует дополнительных биохимических превращений) форму цинка. Такой состав безопасен для почвы, а вот показатели сельскохозяйственных растений – такие, как энергию прорастания, количество корней, содержание ферментов и штаммов микроорганизмов повышает значительно, рассказал и.о. директора института Андрей Блинов.

В первую очередь новые удобрения будут применяться для почв, предназначенных для произрастания пшеницы, картофеля и гороха, добавили в вузе.

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