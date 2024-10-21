Вестник Кавказа

Ученые СКФУ разработают принципиально новый тип солнечных батарей

Солнечные батареи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На базе технологической площадки Северо-Кавказского федерального университета разработают принципиально новый тип солнечных батарей, которые будут производить на ставропольском предприятии.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывают новое оборудование для производства принципиально нового типа солнечных батарей на сапфировой подложке, сообщила пресс-служба вуза.

"Солнечные батареи по разработкам ученых университета будут производить в Ставрополе по заказу крупного российского разработчика - сейчас в стенах СКФУ заканчивается обустройство технологической площадки, и уже почти готова конструкция установки лабораторного экземпляра, на базе которого будет проработана технология и создана пилотная батарея"

- пресс-служба СКФУ

Принципиально новое в разрабатываемых элементах питания то, что в отличие старых моделей, создаваемых на кремниевых и арсенид-галиевых подложках, новые батареи будут построены на сапфировой подложке, идеальном материале для солнечной батареи космического назначения, передает ТАСС.

Сапфир - более термостойкий, а солнечный свет, за счет которого элемент вырабатывает электроэнергию, будет проходить сквозь прозрачную сапфировую подложку, что существенно повысит его КПД: говоря простым языком, он будет "вывернут на изнанку", - рассказал руководитель проекта, доктор технических наук, директор научно-образовательного центра фотовольтаики и нанотехнологий СКФУ Игорь Сысоев.

Сейчас в России такие батареи для космоса производят только два предприятия, а основная часть производственных мощностей находится за границей, добавили в пресс-службе вуза.

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