Гахария вредил государственным интересам - Кобахидзе

Поступило еще одно обвинение от «Грузинской мечты» в сторону Георгия Гахарии. В тот раз премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что основатель партии «За Грузию» пытался нанести вред государственным интересам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил основателя партии "За Грузию" Георгия Гахария в нанесении ущерба государственным интересам, когда тот занимал пост главы МВД, а после правительства.

"Он пытался нанести ущерб государственным интересам, исходя из внешних заданий, занимая посты в правительстве… Он сознательно настраивал друг против друга государство и народ, правоохранителей и молодежь"

- Ираклий Кобахидзе

"Грузинская мечта" и Георгий Гахария

Бывший премьер-министр стал объектом нападок от членов "Грузинской мечты" с приближением парламентских выборов, что пройдут 26 октября.

Например, на него обрушился с критикой почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Он заявил, что Гахария по заказу внешних сил готовил Грузию к войне. С этим же он связал его стремительную отставку в 2021 году.

Иванишвили пообещал, что после выборов Гахария, как и «Единое национальное движение» попадет под суд за свои преступления против Грузии.

Ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе назвал экс-премьера частью «иностранной агентуры», чьими руками он подрывал имидж правоохранительных органов и института власти в стране.

Сам Гахария отмечал, что нападки свидетельствуют о повышении популярности и значимости его партии "За Грузию" на выборах в парламент.