Гахария вредил государственным интересам - Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил основателя партии "За Грузию" Георгия Гахария в нанесении ущерба государственным интересам, когда тот занимал пост главы МВД, а после правительства.
"Он пытался нанести ущерб государственным интересам, исходя из внешних заданий, занимая посты в правительстве… Он сознательно настраивал друг против друга государство и народ, правоохранителей и молодежь"
- Ираклий Кобахидзе
"Грузинская мечта" и Георгий Гахария
Бывший премьер-министр стал объектом нападок от членов "Грузинской мечты" с приближением парламентских выборов, что пройдут 26 октября.
Например, на него обрушился с критикой почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Он заявил, что Гахария по заказу внешних сил готовил Грузию к войне. С этим же он связал его стремительную отставку в 2021 году.
Иванишвили пообещал, что после выборов Гахария, как и «Единое национальное движение» попадет под суд за свои преступления против Грузии.
Ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе назвал экс-премьера частью «иностранной агентуры», чьими руками он подрывал имидж правоохранительных органов и института власти в стране.
Сам Гахария отмечал, что нападки свидетельствуют о повышении популярности и значимости его партии "За Грузию" на выборах в парламент.