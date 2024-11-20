Вестник Кавказа

Каха Каладзе прокомментировал заявления футболистов сборной Грузии

Каха Каладзе прокомментировал заявления футболистов сборной Грузии
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Несколько игроков сборной Грузии по футболу поддержали протесты в Тбилиси, отметив, что путь страны лежит в Европу. Их заявление прокомментировал генсек правящей партии и бывший футболист Каха Каладзе.

Грузию ждет европейское будущее, однако на его пути нет места шантажу, подчеркнул генсек правящей партии «Грузинская мечта» и бывший капитан грузинской сборной по футболу Каха Каладзе, комментируя заявления игроков национальной сборной об европейском будущем страны.

Ранее несколько футболистов сборной Грузии по футболу, пользующиеся популярностью среди населения, оценили протесты в Тбилиси и отметили, что путь их страны лежит в Европу. В сообщении они также осудили насилие, происходившее во время митингов.

«Я абсолютно согласен со всеми в этом душевном стремлении. Конечно, будущее Грузии – это европейское будущее, власти Грузии – это именно те, кто делают все на пути евроинтеграции... Сегодня они придумали новое и используют начало переговоров как оружие шантажа, хотя предпринятые нами шаги обезоружили людей извне, делающих подобные заявления»

- Каха Каладзе

Он передал, что «Грузинская мечта» доведет процесс евроинтеграции до конца и готова к переговорам, но не позволит кому-либо использовать шантаж.

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