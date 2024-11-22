«Грузинская мечта» заявила о лживой основе протестов

Беспорядки в Тбилиси и других городах Грузии основаны на лжи, а те, кто их организовал, обманывают общество. Об этом заявили в правящей партии «Грузинская мечта».

Акции протеста, охватившие Грузию, основаны на лжи, так как власти не отказываются от вступления в ЕС, заявил депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили.

«Они пытаются обмануть общество, поставить во главе этого обманутого общества экзальтированную, подготовленную группу радикалов, которые готовы на все. Они применяют насилие в отношение полиции, пытаются сжечь здание парламента. Самое главное, что за этим стоит ложь»

- Давид Матикашвили

Другой представитель «Грузинской мечты» Леван Мачавариани передал, что, отодвигая процесс вступления в ЕС до 2028 года, Грузия укладывается во все сроки, так как сама организация отмечала, что не собирается расширяться до 2030 года. Тем более, для начала Грузия должна выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации и только после этого начать переговоры, на которые уйдет около двух лет.

Он также напомнил о словах премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, что тот готов подписать документ о начале переговоров по интеграции Грузии в Евросоюз, если организация того захочет.

Протесты в Грузии

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются уже не один день. Митингующие выступают против слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе о снятии евроинтеграции с повестки дня и требуют проведения новых парламентских выборов.

В общей сложности МВД Грузии задержало 224 человека за вандализм. Часть протестующих забрасывало здание парламента камнями, пиротехникой и воспламеняющими предметами. От их действий пострадали 113 сотрудников полиции и спецназа.