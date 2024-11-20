Вестник Кавказа

Что и почему происходит в Грузии?

Павел Мартынов
Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинских городах продолжаются акции протеста, которые оппозиция называет «движением сопротивления». Волнения охватили не только Тбилиси, но также Кутаиси Батуми, Зугдиди, Поти, Телави... Полицейские разгоняют протестующих, а особо агрессивных задерживают. Что послужило поводом и причиной для волнений, расскажем в этом материале.

Чего хотят протестующие в Грузии?

Если коротко, то манифестанты хотят стать частью европейского сообщества и главным препятствием на этом пути они считают власти предержащих  – партию «Грузинская мечта», основанную 12 лет назад бизнесменом Бидзиной Иванишвили и ставшую главным оппонентом Единого национального движения Михаила Саакашвили.

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Политическая жизнь в Грузии довольно активная, и люди привыкли выражать недовольство на улицах. Так, в этом году массовые выступления захлестнули Тбилиси, когда власти инициировали принятие Закона о прозрачности иностранного влияния, который принято называть законом об иноагентах.

Через полгода недовольные действиями властей стали выражать негодование сразу после парламентских выборов 26 ноября, усмотрев несоответствие данных экзит-поллов и данных, оглашенных ЦИК. А непосредственным поводом к протестам послужило заявление премьер-министра Грузии о приостановке евроинтеграции до 2028 года.

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Здесь стоит обратить внимание на разницу между этими двумя сериями протестоа. Во время митингов, организованных против закона об иноагентах, не было отставок послов, писем о поддержке евроинтеграции из госучреждений и т.д.. Теперь же протесты не ограничиваются уличными акциями. В отставку подают послы Грузии в Болгарии, Италии, Литве, Нидерландах, США. Письма в поддержку евроинтеграции пишут сотрудники МИД, Минобороны, Минобразования, Конституционного суда, прекращают работу несколько вузов и школ Грузии.

  • Сейчас задача оппозиции - привлечь на свою сторону как можно больше таких сотрудников госструктур, чтобы показать миру, как грузины в едином порыве выступили за евроинтеграцию и против власть имущих. Словом, логика такая: оппозиция не признает итоги выборов 26 ноября, следовательно, считает нелегитимными парламент, правительство и принимаемые ими решения.
Палатки на протесте в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Чего хочет власть в Грузии?

Самое интересное, что совсем не против евроинтеграции и грузинские власти. Единой оппозиции в Грузии нет, политические партии и их электорат имеют разные точки зрения по многим вопросам. Единственное, что объединяло около 80% политически активного населения – желание стать частью европейской семьи. Именно поэтому организаторы протестов так уцепились за заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, прозвучавшее в ответ на резолюцию, принятую Европарламентом через день после выборов в Грузии. Европарламентарии обвинили «Грузинскую мечту» в отступлении от норм демократии и призвали провести выборы в грузинский парламент повторно.

Это власти Грузии вполне резонно расценили как вмешательство во внутренние дела и решили отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюзина 4 года. Кобахидзе сказал, что Евросоюз использует переговоры по членству Грузии в ЕС как инструмент шантажа, что неприемлемо для «гордой и самодостаточной нации с великой историей», не способной рассматривать интеграцию в Европейский союз «как милость, которую ЕС должен нам оказать».

Мы планируем вступить в Европейский союз, не попрошайничая, а достойно — с развитой демократической системой и сильной экономикой

- премьер-министр Грузии.

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
  • Тем временем США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а Литва, Латвия и Эстония договорились о совместном введении санкций грузинских властей, после чего Кобахидзе заявил, что протесты в стране были спровоцированы европейскими политиками и грузинской оппозицией, которая на самом деле - внешняя агентура.
Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

От чего будет зависеть развитие событий в Грузии?

И на выборах 26 ноября, и ранее «Грузинскую мечту» поддерживала не только консервативная часть общества, но и те люди, которые верили, что партия приведет Грузию в Евросоюз, сохранив при этом баланс в отношениях с Москвой. Сможет ли сейчас партия власти установить прагматичные отношения с западными странами и с Россией? Сможет ли оппозиция, не сумевшая объединиться перед выборами в парламент, вместо того чтобы выводить людей зимой на улицу, представить четкое видение отношений как с Западом, так и с Москвой?

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Вероятно, протесты в той или иной форме будут продолжаться до 14 декабря, дня, когда к Грузии пройдут выборы президента. Стоит напомнить, что президент в Грузии будет впервые избираться не всенародным голосованием, а коллегией выборщиков, состоящей из депутатов парламента и делегатов от регионов. На президентский пост партия власти выдвинула спорную кандидатуру бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Но нынешний президент Саломе Зурабишвили уже заявила о нежелании покидать свой кабинет, так что бурная политическая жизнь в Грузии продолжится как минимум до 29 декабря, когда должна пройти инаугурация президента.

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11-22 ноября


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