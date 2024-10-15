Георгий Гахария сегодня: биография, образование и партия «За Грузию»

Меньше недели осталось до парламентских выборов 2024 в Грузии, где примет участие один из основных лидеров оппозиции и бывший премьер-министр Георгий Гахария. Расскажем о его биографии, образовании, семье, предыдущих должностях и созданной им партии «За Грузию».

Георгий Гахария – заметная личность в грузинской политике. На парламентских выборах 26 октября он будет выступать вместе с собственной партией «За Грузию» на стороне оппозиции, хотя когда-то был лицом правящей партии «Грузинская мечта».

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Биография Георгия Гахария

Георгий (Гиорги) Заурович Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси. Имеет жену и дочь. До прихода в политику занимался бизнесом и работал в различных коммерческих структурах как в Грузии, так и в России. По некоторым сведениям, Гахария имел российское гражданство вплоть до 2016 года, когда сменил его на грузинское.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Образование Гахария

Георгий Гахария окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета. В 1994-2000 годах учился в российском МГУ на факультете политологии. С 2002 по 2004 годы был студентом в Высшей бизнес-школе МГУ.

Политик владеет грузинским, английским и русским языками.

Семья и жена Гахария

О личной и семейной жизни Георгия Гахарии известно немного, так как политик не приветствует публичное афиширование подробностей частной жизни. Есть сведения, что он женат и воспитывает 14-летнюю дочь.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Предыдущие должности Гахария

Гахария начал карьеру в России. С мая 2004 года по ноябрь 2008 года был генеральным директором «СФК Групп» в Москве. В тот же период он читал лекции в МГУ по прикладной биотехнологии. В ноябре 2008 года - феврале 2013 года был директором по развитию бизнеса и взаимодействию с органами госвласти в Европе, России и СНГ группы сервиса авиакомпании «Люфтганза».

С марта по июль 2013 года занимал пост бизнес-омбудсмена Грузии. А через год был назначен секретарем Экономического совета при грузинском правительстве.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

С 27 ноября 2016 года по 13 ноября 2017 года занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Тогда правительство возглавлял Георгий Квирикашвили. С 2017 года Гахария занимал пост главы МВД.

На этой должности его деятельность подвергалась значительной критике, особенно после событий 20-21 июня 2019 года, когда во время протестов в Тбилиси полиция применила силу против демонстрантов, выступающих на антироссийской акции. Эти события стали известны как «Ночь Гаврилова». Тем не менее, политик в отставку не ушел, хотя того активно требовали протестующие.

В тот же год правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра страны.

Георгий Гахария – премьер-министр Грузии

Кандидатура Георгия Гахария была предложена парламенту на пост премьер-министра Грузии в сентябре 2019 года, сразу после отставки предыдущего премьера Мамуки Бахтадзе. Кандидатуру Гахария выдвинул сам Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Политик получил поддержку парламента и стал 5-м премьер-министром подряд от «Грузинской мечты». Оппозиция же восприняла его назначение в штыки, а точнее в свистки: сразу после открытия первого заседания осенней сессии парламента представители партии «Европейская Грузия» достали свистки и подняли свист, не дав продолжить заседание. С протестом выступили и члены «Единого национального движения». Гахария обвиняли в пророссийских взглядах и вспоминали жесткую политику на посту главы МВД.

Отставка

В феврале 2021 года Гахария подал в отставку. В качестве причины он указал разногласия с однопартийцами по вопросу ареста оппозиционного политика и одного из лидеров «Единого национального движения» Ники Мелия. По его мнению, это был шаг к дальнейшей поляризации и нарастанию противостояния блоков в политическом пространстве страны.

После него пост премьер-министра Грузии занял Ираклий Гарибашвили. Он охарактеризовал отставку Гахария как «предательство».

Партия Гахария «За Грузию»

После отставки с поста премьер-министра Георгий Гахария решил создать собственную партию под называнием «За Грузию». Презентация состоялась 29 мая 2021 года.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

К нему присоединились депутаты и бывшие члены партии «Грузинская мечта», а также глава администрации президента, экс-посол Грузии в НАТО и бывший мэр города Зугдиди.

В нынешнем парламенте его партия имеет 6 мест из 150.

В одном из интервью Гахария объяснил, почему покинул «Грузинскую мечту». Он ответил, что правящая партия ушла от идеалов, провозглашенных ей в 2012 году, и начала распадаться.

Таким образом, «За Грузию» будет бороться с «Грузинской мечтой» на выборах в парламент, что пройдут 26 октября. В бюллетене она будет стоять под номером 25. Партия Гахария – одно их тех политических объединений, которые по опросам населения будут способны пройти 5-процентный барьер.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Ранее в этом году президент Грузии Саломе Зурабишвили предприняла попытку объединить партии Гахария «За Грузию» и Мамуки Хазарадзе «Лело для Грузии» перед парламентскими выборами, однако лидеры не смогли договориться, и план не удался.

Также Гахария и его партия не сразу присоединились к «Грузинской хартии», созданной Зурабишвили в июне вместе с основными оппозиционными силами. Хартия содержит план действий на случай, если объединенная оппозиция победит на выборах в парламент. Основная суть документа состоит в том, чтобы объявить предстоящее голосование недействительным, после провести реформы по рекомендациям ЕС для вступления в организацию и организовать новые выборы, уже на свободной и конкурентной основе.

Георгий Гахария сегодня

Сейчас Гахария продолжает активно участвовать в политической жизни Грузии за что регулярно становится объектом нападок со стороны правящей партии.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Так, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе назвал бывшего премьера частью «иностранной агентуры» и обвинил его в умышленной порче имиджа не только полиции, но и всего правительства. Также он указал, что некая крайне влиятельная внешняя сила заставила правящую партию поставить на пост премьера Георгия Гахария, но не уточнил какая именно.

С подобным заявлением накануне выступил и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Он отметил, что внешние силы готовили Грузию к войне, а Гахария был частью этого плана, с чем и связана его быстрая отставка в 2021 году.

© Фото: соцсети Георгия Гахария

Сам оппозиционный политик воспринимает нападки как показатель роста собственной партии и отрицает все обвинения.