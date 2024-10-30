За что судят Рубена Варданяна? Общая трагедия Азербайджана и России

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым судебный процесс над руководством «Нагорно-Карабахской Республики» и отдельно над Рубеном Варданянм, возможность суда над экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также противостояние разжиганию вражды между Россией и Азербайджаном в связи с крушением самолета AZAL.