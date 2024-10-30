Вестник Кавказа

За что судят Рубена Варданяна? Общая трагедия Азербайджана и России

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым судебный процесс над руководством «Нагорно-Карабахской Республики» и отдельно над Рубеном Варданянм, возможность суда над экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также противостояние разжиганию вражды между Россией и Азербайджаном в связи с крушением самолета AZAL.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первые указы Дональда Трампа. Раскол ЕС и США усиливается. Азербайджан. Армения. Грузия.

Первые указы Дональда Трампа. Раскол ЕС и США усиливается. Азербайджан. Армения. Грузия.

«Безэмоциональные» отношения России и Армении. Проекты России и Азербайджана. Восстановит ли Москва отношения с Тбилиси?

«Безэмоциональные» отношения России и Армении. Проекты России и Азербайджана. Восстановит ли Москва отношения с Тбилиси?

Крушение самолета AZAL. Мирный договор нужен больше Армении, чем Азербайджану

Крушение самолета AZAL. Мирный договор нужен больше Армении, чем Азербайджану

Ильхам Алиев. Азербайджан на международной арене. Когда распустят Минскую группу? Итоги года 2024

Ильхам Алиев. Азербайджан на международной арене. Когда распустят Минскую группу? Итоги года 2024

Кавелашвили президент Грузии. Кто участвует в протестах? Итоги года и прогнозы на 2025

Кавелашвили президент Грузии. Кто участвует в протестах? Итоги года и прогнозы на 2025

Саммит G20. Протесты в Грузии и Абхазии. Ядерная война близко?

Саммит G20. Протесты в Грузии и Абхазии. Ядерная война близко?

Азербайджан принимает СОР29. Армения ответит за Карабах в суде. ЕС. США. Грузия

Азербайджан принимает СОР29. Армения ответит за Карабах в суде. ЕС. США. Грузия

Карабах. Командировка на минное поле. Шуша. Агдам

Карабах. Командировка на минное поле. Шуша. Агдам

Трамп снова президент США. Новый посол Азербайджана в Москве. Победе Азербайджана 4 года

Трамп снова президент США. Новый посол Азербайджана в Москве. Победе Азербайджана 4 года

Выборы в Грузии - революции не случилось. Грузинская мечта. НАТО. Виктор Орбан. ЕС. Саакашвили.

Выборы в Грузии - революции не случилось. Грузинская мечта. НАТО. Виктор Орбан. ЕС. Саакашвили.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы