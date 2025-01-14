Вестник Кавказа

Взрыв в Москве прогремел в ЖК "Алые паруса"

Взрыв в Москве прогремел в ЖК "Алые паруса"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв прогремел утром в понедельник в столичном ЖК "Алые паруса". Сообщается, что погиб один человек, территория оцеплена.

На северо-западе Москвы сегодня случился взрыв в холле 29-этажного ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, в результате погиб один человек.

Взрыв произошел на первом этаже в холле здания, несущие конструкции уцелели, повреждены потолок в помещении, разбиты окна. Повреждены четыре лифта в многоэтажке. Пожара за взрывом не последовало.

По данным экстренных служб, погиб один человек, пострадали четверо, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место ЧП отправился глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. Также в ЖК прибыл прокурор Северо-Западного административного округа города Максим Киселев.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на улице Авиационная... Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре"

– сообщение прокуратуры

Предварительно причиной ЧП называют взрыв неустановленного устройства. В полиции считают, что произошедшее было покушением на убийство. Организаторы покушения будут установлены.

Территория оцеплена, на месте работают правоохранители. Временно закрыт находящийся поблизости от ЖК торговый центр "Щука".

Станция метро "Щукинская" работает штатно.

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