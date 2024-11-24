Вестник Кавказа

Популярный пеший маршрут модернизируют в Кавказском заповеднике

Роза пик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В горах Сочи пройдет модернизацию один из самых востребованных среди туристов маршрутов. Появятся деревянные дорожки и беседки для отдыха.

Пешие маршруты в районе Красной Поляны на Бзерпинский карниз и на озеро Кардывач будут модернизированы, сообщает Кавказский государственный природный биосферный заповедник, передает ТАСС.

"В 2025 -2026 году заповедник планирует изменить условия посещения своих самых популярных маршрутов. В предстоящем турсезоне начнем модернизацию инфраструктуры на маршрутах на Бзерпенский карниз и на озеро Кардывач"

– заповедник

Планируется снизить антропогенной нагрузку на заповедник, при этом сделав условия посещения туристов более комфортными.

На маршрутах будут уложены деревянные настилы, появятся беседки и альпийские хижины для отдыха.

Сроки окончания работ пока не называют, они сильно связаны с погодными условиях в горной местности.

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