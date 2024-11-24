Популярный пеший маршрут модернизируют в Кавказском заповеднике

В горах Сочи пройдет модернизацию один из самых востребованных среди туристов маршрутов. Появятся деревянные дорожки и беседки для отдыха.
Пешие маршруты в районе Красной Поляны на Бзерпинский карниз и на озеро Кардывач будут модернизированы, сообщает Кавказский государственный природный биосферный заповедник, передает ТАСС.
"В 2025 -2026 году заповедник планирует изменить условия посещения своих самых популярных маршрутов. В предстоящем турсезоне начнем модернизацию инфраструктуры на маршрутах на Бзерпенский карниз и на озеро Кардывач"
– заповедник
Планируется снизить антропогенной нагрузку на заповедник, при этом сделав условия посещения туристов более комфортными.
На маршрутах будут уложены деревянные настилы, появятся беседки и альпийские хижины для отдыха.
Сроки окончания работ пока не называют, они сильно связаны с погодными условиях в горной местности.