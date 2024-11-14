"Красная Поляна" обзавелась гастрономическим центром

Новые виды туризма активно развивает один из самых популярных российских курортов "Красная Поляна". В рамках развития гастротуризма на курорте появился гастроцентр. Идет работа и в направлениях делового и экологического туризма.

Новую точку притяжения, специально для поклонников гастрономического туризма, открыли на курорте "Красная Поляна" в Сочи, рассказал его гендиректор Павел Перов.

По его словам, руководство курорта сейчас направило силы на создание в его рамках множества новых сервисов, в том числе и высоко в горах, передает "Интерфакс".

Так, на высоте почти тысячи метров над уровнем моря заработал гастрономический центр. Зимой он может принять 143 гостя, летом, за счет веранд, здесь смогут разместиться в общей сложности почти 280 гостей.

"Там представлены местная кухня и разных стран, которые представляют известные рестораторы"

– Перов

Еще одно перспективное направление, по его словам, – деловой туризм. Гендиректор отметил, что на сегодняшний день "Красная Поляна" вполне может устраивать масштабные форумы.

Перов отметил и экотуризм, в рамках которого создаются новые экотропы. На данный момент их протяженность на курорте достигает четырех десятков километров.