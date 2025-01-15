Парламент Грузии заберет мандаты у оппозиционных депутатов

Всего через несколько дней в Грузии откроется весенняя сессия парламента. В ее рамках будет решаться ряд важных вопросов, одним из которых станет лишение мандатов оппозиционных депутатов.

В ближайший вторник, 4 февраля, парламент Грузии вернется к своей работе в рамках весенней сессии и приступит к рассмотрению важных вопросов, связанных с местными выборами, которые пройдут в октябре 2025 года.

На сегодняшний день в парламенте представлены шесть политических сил, однако работают лишь две из них – правящая партия "Грузинская мечта" и "Сила народа". В сумме у этих партий 89 мандатов из 150.

Остальные мандаты у четырех политических сил, отказавшихся признавать результаты последних выборов и работать в парламенте. Лишение мандатов оппозиционных сил на основании их заявлений станет одним из ключевых вопросов весенней сессии.

Кроме того, на весенней сессии перед депутатами выступят с отчетами о проделанной работы, президент, премьер-министр, главы Нацбанка и СБГ, Генпрокурор и Народный защитник.

Выборы в парламент

Последние на данный момент выборы в республике состоялись в конце октября 2024 года. Победу на них одержала "Грузинская мечта". Преодолеть 5%-ный барьер, необходимый для работы в парламенте, сумели четыре оппозиционные партии. Они отказались признавать результаты выборов и участвовать в работе парламента.