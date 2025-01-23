Авиарейсов из России в древний Самарканд стало меньше

Пассажирские авиалайнеры одного из крупнейших в России авиахолдингов – группы ЮТэйр – больше не будут летать в узбекский древний Самарканд из Тюмени и Сургута, такое решение приняло руководство Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) отозвало допуски на полеты в узбекский Самарканд, которые выполняла российская авиакомпания ЮТэйр из сибирской Тюмени и ханты-мансийского Сургута.

Также российская авиакомпания с базовыми хабами в Тюмени, Сургуте и Уфе потеряла допуски и на другие международные направления, в том числе - Москва – Марракеш, Санкт-Петербург – Шанхай и Уфа – Тель-Авив. Причины такого решения не раскрываются, передает Podrobno.uz.

Разрешение на полеты в Самарканд из Тюмени с частотой три раза в неделю перевозчик получил только в прошлом году, компания планировала развивать направление и намерена была запустить авиарейсы из Сургута в Фергану, но теперь их будущее под вопросом.