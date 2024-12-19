Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты "ЮТэйр"

Перевозчик "ЮТэйр" к летнему сезону запускает рейсы в Анталью из Москвы. Вскоре расписание пополнится и рейсами из других городов России.

Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр" в апреле начнут летать между Москвой и турецкой Антальей.

Первый рейс в сезоне запланирован на 25 апреля с вылетом в 10.30. Полетное время составит около пяти часов.

К началу летнего сезона, когда туристы из России увеличивают спрос на поездки в Турцию, компания планируется также запустить авиарейсы в Анталью из Грозного, а также Сургута и Тюмени.