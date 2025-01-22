Почти 180 тыс тонн нефтепродуктов собрали в Черном море

В акватории Черного моря продолжаются работы по сбору нефтепродуктов. На сегодняшний день собрали уже почти 180 тыс тонн.

К настоящему времени в акватории Черного моря удалось собрать более 178 тыс тонн нефтепродуктов. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

В министерстве подчеркнули, что каждый день обследуется более 970 км берега.

"Обследовано более 6,4 тыс кв километров, за сутки - 184 кв километра, а также обработано сорбентом 50 715 кв метров. Водолазными группами МЧС России проводится обследование и сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево"

– МЧС РФ

Там отметили, что спецорганизации занимаются утилизацией загрязненного грунта.