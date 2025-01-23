Премьер-министр Грузии выразил соболезнования США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне, которая произошла сегодня утром. В небе над столицей США столкнулись пассажирский лайнер и вертолет.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе направил слова поддержки народу США в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне.

"Я глубоко опечален трагическим столкновением самолета и вертолета в Вашингтоне. Наши мысли и молитвы с семьями погибших в это трудное время. От имени Грузии я выражаю соболезнования американскому народу"

– Ираклий Кобахидзе

Отметим, что рейс авиакомпании American Airlines сегодня утром столкнулся в воздухе с военным вертолетом в Вашингтоне. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, включая членов экипажа. В вертолете было трое военных.

Сообщается, что фюзеляж самолета рухнул в реку Потомак. Спасатели нашли 18 тел погибших.