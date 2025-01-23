Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне, которая произошла сегодня утром. В небе над столицей США столкнулись пассажирский лайнер и вертолет.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе направил слова поддержки народу США в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне.  

"Я глубоко опечален трагическим столкновением самолета и вертолета в Вашингтоне. Наши мысли и молитвы с семьями погибших в это трудное время. От имени Грузии я выражаю соболезнования американскому народу"

– Ираклий Кобахидзе 

Отметим, что рейс авиакомпании American Airlines сегодня утром столкнулся в воздухе с военным вертолетом в Вашингтоне. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, включая членов экипажа. В вертолете было трое военных. 

Сообщается, что фюзеляж самолета рухнул в реку Потомак.  Спасатели нашли 18 тел погибших.

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