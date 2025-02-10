В Грузии задержали двух членов ИГ

Правоохранители Грузии накрыли подпольную ячейку террористической группировки. Задержаны два человека.

Силовики Грузии провели операцию против ячейки "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). В ходе спецоперации были задержаны два человека, связанных с радикалами, передает СГБ страны.

В ходе обыска спецслужбы обнаружили символику террористической организации, а также целый арсенал вооружений – ручные гранаты, автоматические винтовки, патроны. Также изъяты наличные деньги и гаджеты.

Уголовное дело заведено по статье об участии в деятельности иностранной террористической организации.