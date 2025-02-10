Вестник Кавказа

В Грузии задержали двух членов ИГ

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Грузии накрыли подпольную ячейку террористической группировки. Задержаны два человека.

Силовики Грузии провели операцию против ячейки "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). В ходе спецоперации были задержаны два человека, связанных с радикалами, передает СГБ страны. 

В ходе обыска спецслужбы обнаружили символику террористической организации, а также целый арсенал вооружений – ручные гранаты, автоматические винтовки, патроны. Также изъяты наличные деньги и гаджеты.   

Уголовное дело заведено по статье об участии в деятельности иностранной террористической организации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия на 40% активнее торговала с соседями в январе

Грузия на 40% активнее торговала с соседями в январе

Закидывание яйцами оппозиционеров оценили в &quot;Грузинской мечте&quot;

Закидывание яйцами оппозиционеров оценили в "Грузинской мечте"

Проспект Руставели в Тбилиси ожидает благоустройство

Проспект Руставели в Тбилиси ожидает благоустройство

Грузия начала зарабатывать на улитках

Грузия начала зарабатывать на улитках

Самолеты Air Astana будут летать из Атырау в Тбилиси

Самолеты Air Astana будут летать из Атырау в Тбилиси

Грузия разрешила корабли НАТО в своих водах

Грузия разрешила корабли НАТО в своих водах

Госизмена снова станет уголовно наказуемой в Грузии

Госизмена снова станет уголовно наказуемой в Грузии

Грузия расширит свою часть Срединного коридора

Грузия расширит свою часть Срединного коридора

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Мужчине грозит длительный срок за убийство своей бабушки в Грузии

Мужчине грозит длительный срок за убийство своей бабушки в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы