Грузия изменит законодательство в отношении иностранных послов

Новые изменения законодательства Грузии затронут послов иностранных государств. Это необходимо для лишения их возможности вмешиваться во внутренние дела страны.

В Грузии продолжают вносить изменения в законодательство. В этот раз они коснутся дипломатов иностранных государств, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.

Он подчеркнул, что в последнее время послы из дипломатов превратились в носителей иностранного влияния.

"К сожалению, о дипломатии больше нет и речи. Посол направляется для углубления и улучшения отношений с государством и обществом, а не для того, чтобы диктовать что-то правительству или оскорблять народ"

- Гурам Мачарашвили

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе передал, что послы иностранных государств стали реже вмешиваться во внутренние дела страны. Он связывает это с принятием новых законов в Грузии.