В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны

Послы иностранных государств стали меньше вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, не уточнив имена дипломатов.
"Есть конкретные послы, которые следуют инструкциям Deep State. Это раз и навсегда должно закончиться в нашей стране. Слава богу, по сравнению с предыдущими годами сегодня больше ни у кого нет возможности грубо вмешиваться в наши внутренние дела "
- Ираклий Кобахидзе
С его слов, это произошло благодаря принятым парламентом Грузии новым законам, которые правительство ответственно исполняет.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани рассказала журналистам о случае, когда она еще находилась на постах в правительстве страны. Тогда к ней приходили иностранные послы из западных стран и расспрашивали о ее действиях и решениях в отношении определенных лиц. Как Кобахидзе, Цулукиани не уточнила имен дипломатов, но отметила, что это были послы не из США.