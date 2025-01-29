Вестник Кавказа

В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны

В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Послы неназванных иностранных государств снизили вмешательство во внутренние дела Грузии, заявил премьер Кобахидзе. В этом он отметил заслугу новых законов парламента страны.

Послы иностранных государств стали меньше вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, не уточнив имена дипломатов.

"Есть конкретные послы, которые следуют инструкциям Deep State. Это раз и навсегда должно закончиться в нашей стране. Слава богу, по сравнению с предыдущими годами сегодня больше ни у кого нет возможности грубо вмешиваться в наши внутренние дела "

- Ираклий Кобахидзе

С его слов, это произошло благодаря принятым парламентом Грузии новым законам, которые правительство ответственно исполняет.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани рассказала журналистам о случае, когда она еще находилась на постах в правительстве страны. Тогда к ней приходили иностранные послы из западных стран и расспрашивали о ее действиях и решениях в отношении определенных лиц. Как Кобахидзе, Цулукиани не уточнила имен дипломатов, но отметила, что это были послы не из США.

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