Масштабное изменение законодательства предстоит Грузии

Грузия готовится к масштабным законодательным нововведениям, рассказал председатель ее парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, изменения будут разрабатываться в течение двух месяцев, они будут производиться по целому ряду направлений. Главные задачи, подчеркнул спикер, – укрепление демократии, недопущение дезинформации и борьба с вмешательством извне.
"Это вызов для всего мира"
– Папуашвили
Политик пояснил, что триггером для такого решения Тбилиси стало разоблачение, сделанное новой администрацией США: оказалось, что ряд организаций пользовались внешней помощью США для продвижения своих интересов.
Спикер парламента также уточнил, что изменения коснутся скандального закона об иноагентах: в новом варианте он будет полностью скопирован с американского аналога FARA.
Еще одним новым законом станет закон, который ограничит финансирование СМИ из-за рубежа.
"Мы не будем изобретать ничего нового – возьмем британский стандарт, принятый в отношении СМИ, и перенесем его. Есть ли какие-либо вопросы по поводу этого стандарта? Свяжитесь с Великобританией или ее посольством в Грузии, и вам все объяснят"
– Папуашвили