Масштабное изменение законодательства предстоит Грузии

В ближайшие два месяца Грузия внесет значительные изменения в свое законодательство – они коснутся в том числе получившего громкий резонанс закона об иноагентах и нового закона об ограничении финансирования СМИ.

Грузия готовится к масштабным законодательным нововведениям, рассказал председатель ее парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, изменения будут разрабатываться в течение двух месяцев, они будут производиться по целому ряду направлений. Главные задачи, подчеркнул спикер, – укрепление демократии, недопущение дезинформации и борьба с вмешательством извне.

"Это вызов для всего мира"

– Папуашвили

Политик пояснил, что триггером для такого решения Тбилиси стало разоблачение, сделанное новой администрацией США: оказалось, что ряд организаций пользовались внешней помощью США для продвижения своих интересов.

Спикер парламента также уточнил, что изменения коснутся скандального закона об иноагентах: в новом варианте он будет полностью скопирован с американского аналога FARA.

Еще одним новым законом станет закон, который ограничит финансирование СМИ из-за рубежа.

"Мы не будем изобретать ничего нового – возьмем британский стандарт, принятый в отношении СМИ, и перенесем его. Есть ли какие-либо вопросы по поводу этого стандарта? Свяжитесь с Великобританией или ее посольством в Грузии, и вам все объяснят"

– Папуашвили