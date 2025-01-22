Вестник Кавказа

Казахстанскому вузу вернули незаконно проданные учебные корпуса

Казахстанскому вузу вернули незаконно проданные учебные корпуса
© Фото: КазНПУ имени Абая
Прокуратура Алматы вернула Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая два учебных корпуса и стадион, которые незаконно продало частникам бывшее руководство вуза.

Прокуратура Медеуского района Алматы добилась отмены незаконной сделки, по которой частные лица купили у Казахского национального педагогического университета (КНПУ) имени Абая два учебных корпуса и стадион, сообщили в прокуратуре мегаполиса.

"Несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки, реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1500 кв м. При этом одно из зданий несколько лет сдавалось в аренду самому университету"

- прокуратура Алматы

Еще более странная участь постигла стадион вуза – спортивный комплекс, расположенный в центральном парке мегаполиса, руководство вуза передало на 10 лет третьим лицам, пояснив такой жест "совместным развитием спорта", передает Sputnik Казахстан.

В результате это футбольное поле стадиона превратилось в поле деятельности коммерсантов, а вот 16 тысяч студентов вуза остались без возможности тренироваться и проводить спортивные мероприятия, отметили надзорные органы.

Окончательную точку в деле поставил суд: своим решением по прокурорским актам надзора он вернул вузу все объекты, его решения вступили в законную силу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Суд зачитал приговор организатору и гидам смертельного восхождения на Эльбрус

Суд зачитал приговор организатору и гидам смертельного восхождения на Эльбрус

В Бакинском военном суде огласили факты и цифры, на которых строится обвинение армянских националистов

В Бакинском военном суде огласили факты и цифры, на которых строится обвинение армянских националистов

Суд над карабахскими сепаратистами продолжился в Баку

Суд над карабахскими сепаратистами продолжился в Баку

Суд над главарями армянского сепаратизма продолжится в Баку

Суд над главарями армянского сепаратизма продолжится в Баку

В Баку огласили обвинения по делу Рубена Варданяна

В Баку огласили обвинения по делу Рубена Варданяна

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

В Дагестане вернули 26 га виноградников в госсобственность

Экс-сотрудника МЧС признали виновным в служебных подлогах в Карачаево-Черкесии

Экс-сотрудника МЧС признали виновным в служебных подлогах в Карачаево-Черкесии

В КБР завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребенка

В КБР завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребенка

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Житель Дагестана наказан за самовольное подключение к газопроводу

Житель Дагестана наказан за самовольное подключение к газопроводу

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы