Правоохранители очистили от криминала часть регионов Казахстана

Казахстанские правоохранители успешно провели масштабную операцию по борьбе с криминалом – 118 бандитов, среди которых были и иностранцы, задержали сразу в десяти регионах страны, оперативные мероприятия продолжаются.

МВД и КНБ Казахстана совместно провели масштабную спецоперацию по задержанию участников криминальных структур, действовавших в 10 регионах страны – в руках правоохранителей оказались более 100 бандитов, рассказали в министерстве внутренних дел республики.

"Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Проведено свыше 100 обысков, в ходе которых изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 кг наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья"

- представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Члены бандформирований занимались вымогательствами и финансированием криминалитета, а также наладили канал поставки наркотиков. В ходе разработки операции была раскрыта целая сеть группировок, которые работали по налаженной схеме, в их состав входили неоднократно судимые граждане, отметили в МВД страны, передает Sputnik Казахстан.

Оперативные мероприятия продолжаются, - добавили в пресс-службе ведомства.