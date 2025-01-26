Вестник Кавказа

Кобахидзе отправился в Дубай

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе отправился с визитом в ОАЭ. Премьер Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отправился с визитом в Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба аппарата правительства страны.

Он примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае с 11 по 13 февраля. Отмечается, что премьер выступит с речью перед участниками.

В ОАЭ также отправились министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, глава Минюста Анри Оханашвили и руководитель администрации Кабмина Леван Жоржолиани.

Отмечается, что данный форум направлен на создание стратегических решений для глобального прогресса на ближайшее десятилетие.

В мероприятии будут участвовать руководители порядка 30 государств, представители свыше 80 международных организаций и 140 правительственных делегаций.

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