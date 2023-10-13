В Иране стартует разработка новых газовых месторождений

Национальная нефтяная компания Ирана планирует в ближайшее время начать разработку газового месторождения "Северный Парс", для чего в ОЭЗ уже началось строительство нефтехимических предприятий.

Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) в скором времени начнет разработку месторождения "Северный Парс", сообщил местным СМИ председатель Иранской организации энергетической особой экономической зоны "Парс" Сахават Асади.

Сейчас в особой экономической энергетической зоне "Парс" строятся 27 нефтехимических предприятий с инвестициями в размере $34 млрд, после введения в строй которых Иран увеличит свое нефтехимическое производство вдвое, отметил чиновник, сообщает Trend.

"Здесь ежедневно производится 700 тыс баррелей газового конденсата. Из них 450 тысч баррелей ежедневно направляются в Иранскую нефтяную компанию "Звезда Персидского залива", на которую приходится около 40-45% производства бензина в стране"

- Сахават Асади

Также NIOC планирует начать разработку газовых месторождений "Гюльшан", "Фирдовс" и "Фарзад", добавил Асади.

Напомним, сегодня Иран ежедневно добывает 1,1 млрд кубометров газа.