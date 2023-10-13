В Иране стартует разработка новых газовых месторождений

Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) в скором времени начнет разработку месторождения "Северный Парс", сообщил местным СМИ председатель Иранской организации энергетической особой экономической зоны "Парс" Сахават Асади.
Сейчас в особой экономической энергетической зоне "Парс" строятся 27 нефтехимических предприятий с инвестициями в размере $34 млрд, после введения в строй которых Иран увеличит свое нефтехимическое производство вдвое, отметил чиновник, сообщает Trend.
"Здесь ежедневно производится 700 тыс баррелей газового конденсата. Из них 450 тысч баррелей ежедневно направляются в Иранскую нефтяную компанию "Звезда Персидского залива", на которую приходится около 40-45% производства бензина в стране"
- Сахават Асади
Также NIOC планирует начать разработку газовых месторождений "Гюльшан", "Фирдовс" и "Фарзад", добавил Асади.
Напомним, сегодня Иран ежедневно добывает 1,1 млрд кубометров газа.