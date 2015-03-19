Иран предложил создать зону свободной торговли между прикаспийскими странами

С предложением обсудить создание зоны свободной торговли между странами каспийского региона выступил Иран. Его озвучил 1-й вице-президент страны Мухаммед Рза Ариф в ходе III Каспийского форума в Тегеране.
"Мы считаем, что сотрудничество между прикаспийскими странами и решение пяти государств позволит создать совместные зоны свободной торговли. Иранская сторона в официальном порядке направила прибрежным странам первоначальный текст соглашения о сотрудничестве в направлении создания зон свободной торговли в прикаспийских странах"
- Мухаммед Рза Ариф
Он также вынес на обсуждение возможность создания "Союза прибрежных регионов прикаспийских стран" для экономического и торгового сотрудничества и передал, что Иран готов принять первое заседание союза в этом году.
Напомним, что 17-18 февраля в столице Ирана проходит III Каспийский форум.