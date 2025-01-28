Вестник Кавказа

Каспийские страны могут взаимно обеспечивать энергобезопасность - Оверчук

Ольга Калгашкина, Андрей Петров
Каспийские страны могут взаимно обеспечивать энергобезопасность - Оверчук
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взаимная энергетическая безопасность - одна из перспективных задач для стран Каспия. "Пятерка" может выполнять роль балансирующего поставщика энергии, заявил Овречук.

Страны Каспия могут обеспечивать взаимные потребности в энергии и стать балансирующим поставщиком энергоресурсов, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Третий Каспийский экономический форум проходит в Тегеране. Каспийская "пятерка" включает Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

По мнению Оверчука, которое он высказал на форуме в иранской столице, обеспечение энергобезопасности и бесперебойные поставки энергетических ресурсов на взаимовыгодной основе - перспективная совместная задача "пятерки".

"В первую очередь предлагаем обеспечивать взаимные потребности в энергоресурсах. Каспийская "пятерка" может выступать в качестве балансирующего поставщика энергоресурсов в периоды сезонных колебаний спроса и предложения, в том числе учитывая экспортные обязательства"

– Алексей Оверчук

Он добавил, что странам Каспия важно реализовывать совместные проекты, связанные с разработкой региональных месторождений нефти и газа.

Энергетические перспективы каспийской пятерки

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что энергетическое сотрудничество стран Каспийского моря может заключаться не только во взаимной поддержке в сфере энергообеспечения, но и в координации поставок ресурсов на крупные рынки.

"Если взять прикаспийские страны, то все они, кроме Туркменистана, богатого газом, имеют богатые запасы нефти. При этом кооперация намного выгоднее конкуренции, и соседство наших стран, наличие крепких связей позволяет такую кооперацию организовать. Между нашими странами есть соглашения о транспортировке энергии, и их нужно использовать сполна для получения выгод", - прежде всего сказал он.

"В целом, государствам Каспийского моря надо чаще контактировать в экономике. Их совместные, скоординированные усилия могут помочь обеспечить энергетическую безопасность Европы, Азии и многих стран в других регионах мира. Поэтому я считаю крайне перспективным строительство в будущем Транскаспийского трубопровода, который экспортировал бы энергию на европейские рынки", - заявил Эмин Гарибли.

Экономист поддержал предложение Алексея Оверчука о совместных проекта по нефтегазодобыче на Каспии. "Желательно, чтобы сами каспийские страны занимались разработкой морских месторождений. Мы знаем, что есть залежи между Азербайджаном и Туркменистаном, в частности, месторождение "Достлуг", которое может разрабатываться совместно. Все каспийские страны имеют богатую историю добычи, и было бы неплохо, если бы они контактировали в добывающей промышленности", - отметил он.

"Конечно, не исключено участие в этих проектах других стран, в частности, западных. Но в первую очередь хотелось бы, чтобы был организован нефтегазовый консорциум каспийской пятерки. Тогда будет меньше проблем с транспортировкой ресурсов и консолидацией наших стран", - заключил Эмин Гарибли.

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