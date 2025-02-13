Грузия на 40% активнее торговала с соседями в январе

Грузия нарастила объемы экспорт и импорта в январе этого года. Показатели выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года.

Торговый оборот Грузии с иностранными государствами в январе этого года увеличился на 40% по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщает "Сакстат".

Сообщается, что объемы импорта выросли на более чем 45%, общая стоимость ввезенных товаров составила $1,6 млрд. Экспорт вырос на 19%, что принесло казне более $400 млн.

Отметим, что экспорт Грузии состоит преимущественно из меди, вина, алкогольных напитков, минеральных вод, удобрений, легковых автомобилей.

Страна закупает углеводороды, автомобили, лекарства, компьютеры, а также компоненты для строительства.