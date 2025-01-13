Россия обеспечит Казахстан природным газом

В скором времени российский газ пойдет в Казахстан – строительство газопровода в соседнюю страну вошло в схему территориального планирования РФ, распоряжение об этом опубликовано на российском портале правовой информации.

Россия построит газопровод для газификации Казахстана, говорится в распоряжении правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации страны.

Документ включен в подкорректированную схему территориального планирования России в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), согласно которой из России в Казахстан будет построен магистральный газопровод мощностью в 10 млрд кубометров, который будут обслуживать компрессорные станции суммарной мощностью 50 мегаватт, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, в минувшем 2024 году Россия поставила Узбекистану через Казахстан 5 млрд кубометров газа, российские топливно-энергетические компании также осваивают месторождения углеводородов на территории Узбекистана. Поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан стартовали осенью 2023 года. Экспорт российских углеводородов производятся в рамках соглашения между "Газпромом" и UzGasTrade. Сейчас в России разрабатывается маршрут газопровода из России через Казахстан в Кита, его мощность составит 45 млрд кубометров, 10 из которых предназначены для газификации Казахстана.