За знания в Армении придется платить больше

Армянские вузы в скором времени могут повысить стоимость платного образования: новую "реформу" разрабатывает Минобразования страны. Ожидается, что будет отменено решение по ограничению максимальной стоимости годовой оплаты за обучение.

Армянским студентам вскоре предстоит затянуть пояса, чтобы оплатить свою учебу в вузах страны – такие планы вынашивает Минобразования Армении, пишет газета "Грапарак".

Новая "реформа" будет заключаться в том, что министерство образования, культуры, науки и спорта страны отменит верхний предел стоимости годового обучения в вузе, передает Sputnik Армения.

В министерстве уже активно идет обсуждение отмены этого ограничения: чиновники мотивируют такое развитие событий тем, что в стране уже частные школы и вузы, где стоимость обучения превышает эту сумму.

Годами ранее правительство приняло закон, по которому был установлен верхний предел стоимости годового обучения – не более 1 млн драмов ($2,5 тыс). Такой шаг был предпринят для предотвращения своевольных решений отдельных вузов, напоминает издание.