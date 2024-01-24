Вестник Кавказа

В Армении появятся новые центры образования от Россотрудничества

В Армении появятся новые центры образования от Россотрудничества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца года Россотрудничество запустит 25 центров дополнительного образования в различных странах. Новые центры откроют двери в Армении, Узбекистане, Индии, Марокко.

Центров дополнительного образования от Россотрудничества станет больше, в текущем году работать начнут 25 таких заграничных учреждений.

"В 2024 году запланировано открытие 25 центров дополнительного образования на базе партнерских организаций в 15 странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии, в том числе в Армении, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Замбии, Марокко, Танзании, Тунисе, Сирии, Индии, Монголии"

– Россотрудничество

Учреждения будут обеспечены учебными пособиями и художественной литературой на русском языке, станут площадками для обучения, творческих мероприятий, культурных встреч, передает ТАСС.

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