В Узбекистане будут поощрять установку солнечных панелей

Жители Узбекистана, которые пожелают установить в своей квартире солнечные панели или гелиоколлекторы, будут получать на это льготные кредиты государства, энергосберегающее оборудование получат и социальные объекты.

Жители многоквартирных домов в Узбекистане смогут не только получать бесплатное электричество, но и получить кредит на установку солнечных панелей и гелиоколлекторов – таким образом власти страны планируют повысить энергоэффективность, говорится в презентации соответствующей программы, которую накануне представили президенту страны Шавкату Мирзиееву.

Проект подразумевает и всеобщее обучение потребителей основам энергосбережения на основе японского опыта, и совершенствование теплоизоляции в многоквартирных домах, передает Podrobno.uz.

Программа оптимизации энергопотребления затронет и объекты социальной сферы, на которых также будет установлено соответствующее оборудование, а также пройдет обновление снабжающих их теплом котельных – все это в комплексе позволит государству сэкономить 5 млн кубометров газа и 15 млн киловатт-часов электроэнергии уже в нынешнем 2025 году.

Программа подразумевает и внедрения ряда других новшеств – таких, как научно обоснованные нормативы энергопотребления на единицу продукции и замена насосов в системе водного хозяйства.