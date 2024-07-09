В Казахстане стартовало строительство первой в стране гибридной электростанции

В казахстанском Жанаозене начали строительство первой в стране гибридной электростанции, которая будет работать на энергии солнца, ветра и природного газа и выдавать 247 мегаватт мощности.

Представители казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" и итальянской Eni сегодня заложили первый камень и капсулу на месте строительства гибридной электростанции в Жанаозене.

"Гибридная электростанция обеспечит стабильную и надежную поставку электроэнергии дочерним компаниям "КазМунайГаз" в регионе, включая АО "Озенмунайгаз" и ТОО "КазГПЗ", причем "Около 40% всей производимой электроэнергии на гибридном проекте будет полностью "зеленой", что способствует значительному сокращению выбросов углекислого газа"

- "КазМунайГаз"

Новый энергетический объект позволит исключить риски аварийных остановок на производстве, что пока имеет место из-за частых перебоев с электричеством, передает Sputnik Казахстан.

Гибридная электростанция такого плана в Казахстане строится впервые – она будет возводиться по технологии итальянской компании за счет паритетных инвестиций в проект "КазМунайГаз" и Eni и станет новаторским сочетанием разных технологий, отметил на церемонии глава "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

Общая мощность электростанции 247 мегаватт, предполагается, что энергия солнца будет вырабатывать на ней 50, ветряной – 77 и газовой – 120 мегаватт мощности.