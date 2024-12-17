Вестник Кавказа

Спикер парламента Ирана заявил о поддержке платформы "3+3"

Спикер парламента Ирана заявил о поддержке платформы "3+3"
© Фото: сайт парламента Азербайджана
Тегеран высоко оценивает значение региональной платформы "3+3", такое заявление сделал председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в Баку.

В Иране считают важной работу платформы "3+3", заявил на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Переговоры состоялись в Баку, куда Галибаф прибыл для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской Парламентской ассамблеи.

В ходе встречи Гафарова и Галибаф поговорили о новых возможностях и свежих перспективах, которые открываются сейчас на Южном Кавказе, в связи с чем стороны обратили внимание на значимость формата "3+3", запущенного по инициативе Баку и Анкары.

Спикеры парламентов указали на то, что от привлечения внешних сил в регион не стоит ждать ничего хорошего.

Кроме того, Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3 + 3". Он выразил убежденность в важной роли, которую этот формат сыграет в установлении мира и стабильности, развитии политико-экономического сотрудничества в регионе.

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