Россия и Иран подтвердили важность платформы "3+3"

Консультации по ситуации на Южном Кавказе и в Центральной Азии между представителями МИД России и Ирана прошли сегодня в Москве, рассказали в российском министерстве. В них участвовали Михаил Галузин и Моджтаба Дамирчилу.

Российско-иранские межмидовские консультации состоялись сегодня в Москве, о подробностях встречи рассказали в МИД России.

Переговоры проводились на уровне курирующих директоров департаментов. Они были посвящена обстановке на Южном Кавказе, а также в центральноазиатском регионе.

"При рассмотрении положения дел на Южном Кавказе подтверждена важность дальнейшего развития Платформы регионального сотрудничества "3+3""

– МИД России

Обсуждая тему Центральной Азии, российские и иранские дипломаты обратили внимание на большое значение, которое имеет обеспечение стабильности в регионе. Кроме того, стороны подчеркнули имеющийся большой потенциал сотрудничества со странами Центральной Азии.

Далее в МИД РФ сообщили, что генеральный директор МИД Исламской Республики по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу был принят замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Дипломаты провели доверительный обмен мнениями по самым важным вопросам региональной тематики, которые представляют взаимный интерес. Они также коснулись некоторых актуальных аспектов российско-иранской повестки, затронули и график межгосударственных контактов, который должны состояться.

"Беседы прошли в присущей российско-иранскому стратегическому партнерству атмосфере дружбы и сотрудничества"

– МИД России