Москва и Тегеран поговорили о Сирии

Замглавы МИД России провел переговоры с послом Ирана в Москве. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и договорились о продолжении тесной координации.
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы российской дипломатии Михаил Богданов встретился с иранским послом в Москве Каземом Джалали.
Как пишет пресс-служба МИД России, стороны поговорили о текущей обстановке в Сирии. Они сделали акцент на необходимость скорейшей стабилизации ситуации.
Богданов и Джалали договорились о продолжении тесной внешнеполитической координации России и Тегерана по актуальной ближневосточной проблематике.
В ведомстве добавили, что дипломаты отметили важность продвижения комплексного урегулирования на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.