Вестник Кавказа

Москва и Тегеран поговорили о Сирии

Москва и Тегеран поговорили о Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Ирана в Москве. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и договорились о продолжении тесной координации.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы российской дипломатии Михаил Богданов встретился с иранским послом в Москве Каземом Джалали.

Как пишет пресс-служба МИД России, стороны поговорили о текущей обстановке в Сирии. Они сделали акцент на необходимость скорейшей стабилизации ситуации.

Богданов и Джалали договорились о продолжении тесной внешнеполитической координации России и Тегерана по актуальной ближневосточной проблематике.

В ведомстве добавили, что дипломаты отметили важность продвижения комплексного урегулирования на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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