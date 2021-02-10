Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ

Следственный комитет России взял за расследование обстоятельств дуэли, в результате которой в 1841 году погиб поэт Михаил Лермонтов. Общественность будет ставиться в известность о его ходе.

СК России займется расследованием дуэли, жертвой которой стал Михаил Лермонтов, поведал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Стоит отметить, что ранее в следственное ведомство с соответствующей просьбой обратился сам парламентарий. Он аргументировал свой призыв тем, что за почти 200 лет специалисты обращали внимание на то, что следствие, организованное сразу после смерти поэта, велось недобросовестно.

Сейчас Бурляев подчеркнул, что его обращение было услышано и получило отклик, передает РИА Новости.

"Началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать"

– Бурляев

Напомним, Михаил Юрьевич Лермонтов погиб на дуэли, когда ему было всего 26 лет. Поединок проводился с его приятелем Николаем Мартыновым 27 (15 по старому стилю) июля 1841 года. Причины, по которым стороны вышли к барьеру, точно не установлены, равно как и конкретные обстоятельства трагедии. Очевидцы рассказывали разные версии произошедшего, а в повествованиях Мартынова и секундантов были явные несостыковки.

Интересно, что насильственную смерть Лермонтова предсказала акушерка, на руках которой он родился, – по крайней мере, так гласит легенда.