Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Провести новое расследование обстоятельств гибели Лермонтова попросил депутат Бурляев. Согласно официальной версии, воспевший Кавказ поэт погиб на дуэли в Пятигорске в 1841 году.

Депутат ГД Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель на дуэли Михаила Лермонтова в 1841 году.

Бурляев мотивировал свое обращение тем, что гибель поэта якобы расследовалась в 1841 без должного профессионализма. Депутат отметил, что поэт погиб от пули, которая вошла в тело под аномальным для обычной дуэли углом, и этот факт не приняли во внимание следователи позапрошлого столетия.

Напомним, что Михаил Лермонтов был убит во время дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года у подножия горы Машук в Пятигорске.

Согласно воспоминаниям Мартынова, причиной дуэли стали непрекращающиеся насмешки и колкости Лермонтова, которые высказывались публично. Поэт также с едкой иронией отзывался о стихотворных опытах Мартынова.

Мартынов получил относительно мягкое наказание – три месяца гауптвахты и несколько лет церковного покаяния. Зато гораздо больше досталось останкам офицера после его смерти: по одной из версий, его склеп был разорен в 20-е годы прошлого века мстившими за убийство поэта подростками.